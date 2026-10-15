США заподозрили в планах использовать «мать всех бомб» для ударов по Ирану

CNN: США могут применить против Ирана «мать всех бомб»

Пентагон может применить свою самую мощную неядерную бомбу, «мать всех бомб», в случае возобновления ударов по Ирану. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Американские военные разработали новые планы ударов, которые включают в себя возможное применение так называемой „матери всех бомб“ для нанесения ударов по иранской энергетической инфраструктуре и ядерным объектам», — отметили авторы статьи.

По данным журналистов, президент США Дональд Трамп на одном из последних совещаний в Белом доме поручил проработать планы ударов по целям в Иране, включая использование фугасного боеприпаса большой мощности GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb.

Такой шаг, предположили собеседники телеканала, приведет к значительной эскалации конфликта, но вряд ли поможет достичь стратегических целей.

Ранее Трамп призвал казнить лиц, передающих важную информацию СМИ. Он назвал таких людей подонками и отбросами общества.