Иран пригрозил уничтожить дата-центры США в регионе в ответ на удары

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи пригрозил уничтожить объекты цифровой инфраструктуры США в регионе. Об этом он заявил иранскому каналу Press TV .

По его словам, у США есть ценные активы в Объединенных Арабских Эмиратах и Ормузском проливе. Пока они не входят в список целей Тегерана. Но если Вашингтон возобновит военные действия, то кабели, центры обработки данных и инфраструктура искусственного интеллекта в регионе будут уничтожены.

В минувший четверг американский лидер Дональд Трамп объявил о приостановке ударов по Ирану до промежуточных выборов в конгресс 3 ноября. При этом блокада Ормузского пролива продолжит действовать.

Глава Белого дома также подчеркивал, что Тегеран больше не является ядерной угрозой для Соединенных Штатов. Трамп анонсировал скорое завершение конфликта и падение цен на нефть.