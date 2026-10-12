Конфликт, который можно потушить: три пути хуситов и Саудовской Аравии

Йеменское движение «Ансар Аллах» решило продолжить атаки на Саудовскую Аравию, следуя принципу «блокада за блокаду и эскалация за эскалацию». Хуситы ударили по саудовским аэропортам, нарушив авиасообщение. Чем грозит дальнейшая эскалация, разбирался 360.ru.

Что известно об атаках «Ансар Аллах» на Саудовскую Аравию Правящее на севере Йемена движение «Ансар Аллах» с 9 октября трижды атаковало международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, воздушную гавань закрыли, заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа. «Вооруженные силы за последние сутки провели четыре операции с применением баллистических и крылатых ракет, а также беспилотных летательных аппаратов», — сказал он. Первая цель — воздушная гавань в Эр-Рияде, вторая — аэропорт имени короля Фахда в Даммаме на востоке Саудовской Аравии. В телеграм-канале Вооруженных сил «Ансар Аллах» уточнили, что еще одну операцию направили на газовую станцию компании Saudi Aramco в Шайбе в Восточной провинции, также целью стал нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco в Танаджибе.

Фото: 360.ru

По данным СМИ, в результате атаки на аэропорт Эр-Рияда погибли 12 человек, еще 309 получили ранения. Президент США Дональд Трамп не исключил присоединения американцев к ударам Саудовской Аравии по хуситам. Россия осудила атаку и призвала участников конфликта отказаться от ударов по гражданской инфраструктуре.

Интересно В октябре 2026 года правительство Йемена при поддержке Саудовской Аравии объявило о наступлении на позиции хуситов — это стало новым эпизодом гражданской войны в Йемене, которая продолжается с 2014 года. Хуситы по-прежнему занимают часть страны вместе с ее столицей и остаются важными участниками ближневосточного конфликта.

Как атаки хуситов повлияют на стоимость нефти Хуситам необязательно останавливать добычу нефти, чтобы сделать ее дороже — достаточно заставить рынок сомневаться в надежности поставок, рассказал 360.ru политолог, эксперт по Ближнему Востоку Дмитрий Бридже. «Однако необходимо также различать кратковременную реакцию на новости и устойчивое повышение цен на рынке. В первые часы рынок переоценивает вероятность новых ударов. Для продолжительного роста нужны более весомые основания: реальные потери добычи, сокращение отгрузок, повреждение инфраструктуры или длительные ограничения судоходства», — отметил он.

Фото: РИА «Новости»

Удар по аэропорту несет тяжелые человеческие и политические последствия, но сам по себе не означает выпадение нефтяных баррелей с рынка.

Эффект усилится, если атаки станут регулярными и одновременно затронут производство, экспортные терминалы и транспорт. Тогда возникает проблема не только количества доступной нефти, но и сроков ее доставки. Подорожают страхование, фрахт, содержание запасов. Причем резервные добывающие мощности мало помогают, если дополнительные объемы невозможно безопасно вывезти.

Сгладить ситуацию поможет сохранение фактических отгрузок нефти, быстрое восстановление запасов, дополнительные поставки других производителей и слабый мировой спрос. «Утром 12 октября были сообщения о снижении нефтяных котировок на ожиданиях увеличения российских поставок, несмотря на ближневосточную эскалацию. Это объясняет, почему формула „атака означает неизбежный скачок нефти“ слишком упрощает смысл всего события», — отметил Бридже.

Фото: 360.ru

По его словам, все это связано с тем, что сегодня в регионе наблюдается нестабильная ситуация: речь идет не только о Йемене, но и об Иране, Баб-эль-Мандебском и Ормузском проливах.

Это все усложняет ситуацию в рамках мировой экономики. В ближайшие дни наиболее вероятна высокая волатильность, устойчивый рост станет, с моей точки зрения, значительно вероятнее, если новые удары начнут срывать восстановление поставок. И главный показатель здесь — сколько нефти и на какой срок недополучат покупатели, а не количество громких неких заявлений со стороны Соединенных Штатов Америки либо других игроков в регионе.

Может ли атака хуситов спровоцировать широкую эскалацию? Атака «Ансар Аллах» на Саудовскую Аравию может спровоцировать рост эскалации, но расширение конфликта необязательно начнется с решения о большой войне. «Более вероятный механизм — последовательность ответных действий, каждое из которых стороны считают ограниченным и необходимым. После ударов с многочисленными жертвами саудовскому руководству политически сложнее воздержаться от ответа. Хуситы, в свою очередь, могут представить новые саудовские действия как основание для продолжения атак», — объяснил Бридже. По его словам, возникает ситуация, когда обе стороны объясняют собственную эскалацию восстановлением сдерживания. «Поэтому, во-первых, сегодня обстановка зависит от ситуации в самом Йемене — сможет ли руководство решить вопрос хуситов, потому что оно объявило операцию против них», — добавил собеседник 360.ru.

Роль сыграет участие Саудовской Аравии и других стран в действиях против хуситов и готовность «Ансар Аллах» идти на переговоры. Если США и Саудовская Аравия будут решать вопрос военным путем, есть три сценария развития событий.

Первый — базовый на ближайшие недели — продолжение обмена ударами при параллельных закрытых переговорах. Саудовская Аравия будет стремиться уменьшить возможности хуситов и укрепить защиту инфраструктуры. А «Ансар Аллах» сохранит способность наносить полезные удары и через нее добиваться уступок. Это опасное противостояние, в котором дипломатия может продолжаться одновременно с боевыми действиями.

Второй сценарий — постепенная регионализация конфликта. «Сначала партнеры Эр-Рияда расширят поставки средств защиты, разведывательное и техническое содействие, затем возникает риск вовлечения их персонала и объектов. При этом оборонная помощь еще не равнозначна вступлению в наступательную войну. Мы видим, что Турция исключает участие, например, в наступательных операциях, несмотря на подписание Мекканских соглашений», — подчеркнул специалист.

Фото: РИА «Новости»

Третий и наиболее опасный сценарий — соединение йеменского противостояния с более широким региональным конфликтом. «Но, опять же, это сложнее, потому что ось сопротивления уже не та, которая была до событий 7 октября. А вероятность сценария резко возрастает при длительном нарушении нефтяного экспорта, новых массовых жертвах или ударах по силам внешних государств. Первоначально, с моей точки зрения, участники будут пытаться ограничивать масштаб вовлечения, но повторение тяжелых атак способно разрушить эти ограничения. Большая война может, конечно, начаться с провала ограниченного ответа, который должен был ее предотвратить», — заявил политолог.

Мотивы «Ансар Аллах» В мотивах «Ансар Аллах» сочетаются военно-политическое давление, борьба за положение внутри Йемена и стремление закрепить региональный статус. «Первая задача — повысить для Эр-Рияда стоимость действий против хуситов. Логика принуждения заключается в том, чтобы связать продолжение военного давления в Йемене с ущербом для саудовской инфраструктуры и экономики. Расчет может строиться на том, что руководство Королевства придает особое значение инвестициям в транспортной доступности и предсказуемости деловой среды», — отметил Бридже.

Кроме того, «Ансар Аллах» будет стараться усилить собственные переговорные позиции.

Способность угрожать крупному соседу позволяет движению добиваться отношения к себе как к самостоятельному участнику региональных договоренностей. Хуситы пытаются превратить способность причинять ущерб в право влиять на условия политического урегулирования.

К третьей задаче собеседник 360.ru отнес внутреннюю мобилизацию, поскольку внешнее противостояние помогает руководству движения в том числе отодвигать вопросы качества управления на второй план. «Однако нельзя автоматически считать, что такая стратегия обеспечивает поддержку всего населения подконтрольных территорий. И тут, конечно, связь с Ираном важна, но утверждать без доказательств, что каждая конкретная атака осуществляется по прямому приказу из Тегерана, неправильно», — добавил Бридже.

Фото: 360.ru

По его словам, у «Ансара Аллах» есть собственные интересы, связанные с властью, ресурсами, будущим устройством и политической системой Йемена. Главная слабость — риск обратного эффекта. «Вместо уступок удары по гражданской инфраструктуре могут вызвать более жесткую реакцию Саудовской Аравии, что очень опасно для хуситов и для региона. Тактическая демонстрация силы еще не означает стратегического выигрыша, потому что война всегда побеждается путем либо переговоров, либо утверждения себя военным путем», — сказал политолог.

Сойдет ли конфликт хуситов и «Ансар Аллах» на нет сам по себе После повторных ударов и гибели людей вывести происходящее из публичной повестки будет крайне трудно, но остановить дальнейшее расширение конфликта возможно, допустил Бридже.

Для этого нужна договоренность, которая даст Эр-Рияду проверяемое снижение угроз, а хуситам — возможность прекратить атаки без публичного признания поражения. Публичная риторика при этом может оставаться жесткой. Рабочими механизмами могли бы стать поэтапная взаимная деэскалация, прекращение трансграничных ударов, согласованное ограничение ответных операций, отдельные договоренности о безопасности гражданской авиации и судоходства.

Гуманитарный доступ должен сохраняться вне зависимости от политического торга. Для посредничества потенциально подходят Оманский канал и механизм ООН. Саудовско-иранские контакты также могут помочь, хотя влияние Тегерана нельзя считать гарантией выполнения хуситами любых договоренностей. «Сообщается о разговоре министра иностранных дел Саудовской Аравии и Ирана и предложении Тегерана содействовать диалогу. Это говорит о том, что есть попытка решить вопрос дипломатическим путем. Ключевой вопрос — проверка исполнения. Нужны понятные сроки, связь через посредников, порядок разбора нарушений и последовательность встречных шагов. Иначе первая спорная атака разрушит договоренность. И, с моей точки зрения, пауза в ударах через общие урегулирования будет иметь влияния больше, чем продолжение эскалации, потому что остановить конкретный цикл насилия можно быстрее, чем решить вопрос о власти и безопасности в Йемене», — сказал политолог.

Фото: РИА «Новости»

При этом устойчивое соглашение потребует участия других йеменских сил. «Например, договоренность только между Эр-Риядом и хуситами не устранит внутренние причины войны, потому что они более глубокие, как и все вопросы в регионе. <…> Все взаимосвязано, все вопросы всегда только либо дипломатическим путем решают, либо через посредников», — подчеркнул Бридже.

Как атака повлияет на долгосрочный баланс сил в регионе Даже участник с относительно ограниченными ресурсами способен создавать крупному государству непропорционально высокие расходы на защиту, восстановление и обеспечение непрерывной работы экономики, отметил политолог. «Это не делает хуситов сильнее Саудовской Аравии в целом, но повышает их способность мешать реализации саудовских планов. Для давления на экономическую стратегию страны необязательно захватывать территорию, достаточно регулярно нарушать предсказуемость ее работы», — сказал он. Среди недооцененных последствий Бридже выделил потерю доверия инвесторов, устойчивость противовоздушной обороны и расширение круга партнеров саудитов по безопасности регионов.

Фото: 360.ru

Политолог спрогнозировал создание более сложной системы сотрудничества, где разные государства предоставляют средства защиты, техническое сопровождение, разведывательную информацию и дипломатическую поддержку.

«Такая система дает дополнительные возможности, но требует согласования интересов партнеров, США, Турции и других стран. В-четвертых, необходимо точно оценивать транспортную географию в регионе. Угроза Баб-эль-Мандебскому проливу не означает автоматической остановки всего саудовского экспорта через Красное море», — отметил эксперт. Главным испытанием, по его словам, станет способность обеспечить непрерывную работу экономики при сохраняющейся угрозе атак. Если этого не удастся добиться, расходы на безопасность будут все сильнее влиять на инвестиции, транспорт и политическое решение ситуации в регионе, заключил Бридже.