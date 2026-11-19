На второй день саммита АТЭС президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп снова поприветствовали друг друга рукопожатием. Об этом сообщил ТАСС , уточнив, что это произошло перед совместным фотографированием лидеров экономик АТЭС.

Российский лидер подошел, чтобы занять место в первой линии перед съемкой. Трамп в это время уже встал для общего фото.

Лидеры пожали друг другу руки. После этого Трамп похлопал Путина по плечу и перебросился с ним парой фраз, улыбаясь. Президент России дружески кивнул американскому коллеге и что-то ответил. Во время общего фото между Путиным и Трампом встал председатель КНР Си Цзиньпин.

В первый день саммита АТЭС лидеры России, Китая и США обменялись рукопожатиями и коротко пообщались на торжественном приеме для участников.