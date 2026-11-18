Шэньчжэнь в Китае стремительно развивается и служит показательным примером прогресса в науке, технике и образовании. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин во время обращения к студентам и преподавателям совместного университета МГУ имени Ломоносова и Пекинского политеха.

«Конечно, рад за вас, что вы проживаете в таком замечательном месте, как Шэньчжэнь. Быстро развивается. Просто, можно сказать, является витриной научно-технического, образовательного, научного развития Китайской Народной Республики», — сказал глава государства.

Помимо этого, Путин пожелал студентам и преподавателям учреждения удачи в учебе и труде, а также новых достижений и побед.

Переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином президент России назвал обстоятельной беседой с хорошим другом.

Путин прилетел в Китай на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, мероприятие проходит 18–19 ноября в Шэньчжэне.