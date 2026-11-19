Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне собрал лидеров крупнейших мировых держав. Президент России Владимир Путин выступил с заявлениями об экономике, провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и обменялся приветствиями с американским коллегой Дональдом Трампом. Чем запомнился первый день АТЭС и как его оценили иностранные СМИ — в материале 360.ru.

Заявления Путина на деловом саммите АТЭС

Центром глобальной экономики, главным промышленным и технологическим хабом стал Азиатско-Тихоокеанский регион. С таким заявлением на деловом саммите АТЭС выступил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что на экономики стран сотрудничества приходится более 60% мирового ВВП и половина мировой торговли товарами. «В регион стекается более 60% мировых прямых иностранных инвестиций, здесь сосредоточены емкие рынки сбыта, базируются ведущие мировые компании, передовые научно-исследовательские и образовательные кластеры», — заявил глава государства. По словам Путина, бывшие мировые гегемоны не желают принимать изменения в мировой экономике и стремятся сдержать развитие конкурентов, порой даже в ущерб собственным интересам. «Санкции, тарифы, экспортные ограничения все еще имеют сдерживающий эффект, но полностью затормозить рост и тем более сокрушить экономику конкурентов они уже не способны», — отметил он.

Фото: РИА «Новости»

Президент заявил, что Евросоюз сам пострадал от отказа от российских энергоресурсов и разрыва экономических связей. С этой политикой он связал снижение конкурентоспособности европейской промышленности, рост долговой нагрузки и падение уровня жизни населения.

Россия, напротив, использовала внешнее давление для развития собственных технологий и производств. По приведенным Путиным данным, за три года ВВП страны вырос более чем на 10%, безработица составляет 2,3%, а государственный долг не превышает 17% ВВП. Изменилась и структура международных расчетов. Доля доллара и евро в оплате российского экспорта сократилась с 85% в 2021 году до 9%. «Мы же не отказывались ни от доллара, ни от евро — нам отказали в использовании этих валют. Ну и, честно говоря, те, кто это сделал, наказали сами себя», — подчеркнул Путин. Российский лидер также предложил участникам АТЭС расширять транспортное сотрудничество, в том числе за счет российских железных дорог, тихоокеанских портов и Северного морского пути. Отдельно он анонсировал запуск с 1 января 2027 года единого преференциального режима для Дальнего Востока и Арктики. Особые условия будут созданы для инвестиций и испытаний новых технологий.

В завершение Путин призвал страны АТЭС укреплять экономические связи и решать разногласия путем диалога. Он также сообщил, что Россия подала заявку на председательство в АТЭС в 2035 году.

Переговоры Путина и Си Цзиньпина

После выступления на деловом форуме российский лидер провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Более двух часов они обсуждали развитие двусторонних отношений и международную повестку.

Китайский лидер отметил, что это уже третья личная встреча глав государств с начала года и 50-я с 2013 года, включая переговоры по видеосвязи.

Фото: РИА «Новости»

Си Цзиньпин напомнил, что в 2026 году исполняется 30 лет установлению отношений партнерства и стратегического взаимодействия между Москвой и Пекином, а также 25 лет со дня подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. «Китайско-российские отношения были и остаются неподвижны, как гора, при любой невзгоде в мире имеют широкие перспективы и не подвержены сиюминутной мировой конъюнктуре», — подчеркнул председатель КНР. Путин отметил развитие торгово-экономических связей. Товарооборот двух стран несколько лет подряд существенно превышает 200 миллиардов долларов. Российский президент выразил уверенность, что по итогам 2026 года этот показатель продолжит расти. Стороны также развивают сотрудничество в науке, инновациях, транспорте и гуманитарной сфере. По словам Путина, после введения безвизового режима туристический поток увеличился на 43%. «У нас общая цель — обеспечение мира и процветания в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Будем работать, как вы сами любите говорить, спина к спине на благо народов России и Китайской Народной Республики», — заявил российский лидер. Отдельно Путин отметил устойчивость внешнеполитического взаимодействия Москвы и Пекина. По его словам, обе страны придерживаются конструктивных подходов к формированию более справедливого многополярного мироустройства.

Рукопожатия трех лидеров

Вечером председатель КНР Си Цзиньпин устроил торжественный прием для участников саммита. На нем встретились президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп. Вместе с китайским лидером они обменялись рукопожатиями и коротко пообщались. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил, что предметного разговора между Путиным и Трампом не состоялось. «Нет, они просто поприветствовали друг друга, и все», — сказал представитель Кремля.

При этом Путин успел побеседовать с американским экономистом Джеффри Саксом. По словам Пескова, они довольно долго разговаривали, однако содержание беседы он не раскрыл.

Фото: РИА «Новости»

Полноценные трехсторонние переговоры Путина, Трампа и Си Цзиньпина запланированы на 19 ноября. Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что лидеры намерены обсудить широкий круг международных вопросов, включая наиболее острые конфликты и отношения между крупнейшими державами. По его словам, стороны продолжают согласовывать совместный документ по итогам предстоящей встречи. «Идет интенсивная работа до сих пор», — признался Ушаков. Также помощник президента России по международным делам заявил, что после пленарного заседания саммита ожидается отдельный разговор Путина и Трампа, где президенты смогут содержательно обсудить накопившиеся вопросы. «У них будет, поверьте мне, полноценный разговор», — подчеркнул Ушаков.

Что написали о первом дне саммита АТЭС иностранные СМИ

В центре внимания зарубежной прессы оказались не только выступления лидеров России, США и Китая, но и политическое значение их встречи. Агентство Reuters обратило внимание на заявления Си Цзиньпина против торгового протекционизма и критику западных санкций со стороны Владимира Путина. По оценке журналистов, Пекин стремится представить себя защитником свободной торговли на фоне новых американских ограничений. Авторы Bloomberg также отметили сближение позиций России и Китая по вопросу экономических барьеров. При этом они подчеркнули, что новые ограничения США на поставки передовых чипов для искусственного интеллекта угрожают хрупкому торговому перемирию Вашингтона и Пекина.

Британская Financial Times рассмотрела выступление Путина как попытку продвинуть идею нового евразийского экономического порядка. Издание отметило, что саммит предоставил российскому президенту возможность обратиться к руководителям крупнейших международных компаний на фоне западных санкций.

Фото: РИА «Новости»

The Guardian уделила внимание опасениям стран, которые не будут представлены на переговорах трех лидеров. Прежде всего речь идет об Украине, государствах Восточной Европы и Балтии, а также о Тайване. По мнению британских журналистов, эти страны опасаются, что их интересы могут стать предметом договоренностей между крупнейшими державами. Неожиданную новость сообщила телерадиокомпания NHK. По ее информации, Путин провел примерно 30-минутную встречу с премьер-министром Японии Санаэ Такаити. Стороны обсудили двусторонние отношения и задержанного в России журналиста газеты «Хоккайдо Симбун» Юки Имаи. Незадолго до этого Песков заявлял, что переговоры с японским премьером не планируются. Немецкий Der Spiegel выпустил статью о параллельных дипломатических процессах в Азии и Европе. Пока Путин, Трамп и Си Цзиньпин готовятся к трехсторонней встрече в Шэньчжэне, канцлер Германии Фридрих Мерц собирает в Берлине представителей примерно 30 стран для обсуждения украинского конфликта. Таким образом, переговоры крупнейших держав пройдут одновременно с консультациями европейских союзников Киева.

Фото: РИА «Новости»

Одной из главных тем зарубежных публикаций стало сравнение предстоящей встречи с Ялтинской конференцией 1945 года, на которой СССР, США и Великобритания обсуждали послевоенное устройство мира.