Рукопожатия Путина, Си и Трампа заставили мир замереть. Как прошел первый день саммита АТЭС
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне собрал лидеров крупнейших мировых держав. Президент России Владимир Путин выступил с заявлениями об экономике, провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и обменялся приветствиями с американским коллегой Дональдом Трампом. Чем запомнился первый день АТЭС и как его оценили иностранные СМИ — в материале 360.ru.
Заявления Путина на деловом саммите АТЭС
Центром глобальной экономики, главным промышленным и технологическим хабом стал Азиатско-Тихоокеанский регион. С таким заявлением на деловом саммите АТЭС выступил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что на экономики стран сотрудничества приходится более 60% мирового ВВП и половина мировой торговли товарами.
«В регион стекается более 60% мировых прямых иностранных инвестиций, здесь сосредоточены емкие рынки сбыта, базируются ведущие мировые компании, передовые научно-исследовательские и образовательные кластеры», — заявил глава государства.
По словам Путина, бывшие мировые гегемоны не желают принимать изменения в мировой экономике и стремятся сдержать развитие конкурентов, порой даже в ущерб собственным интересам.
«Санкции, тарифы, экспортные ограничения все еще имеют сдерживающий эффект, но полностью затормозить рост и тем более сокрушить экономику конкурентов они уже не способны», — отметил он.
Президент заявил, что Евросоюз сам пострадал от отказа от российских энергоресурсов и разрыва экономических связей. С этой политикой он связал снижение конкурентоспособности европейской промышленности, рост долговой нагрузки и падение уровня жизни населения.
Россия, напротив, использовала внешнее давление для развития собственных технологий и производств. По приведенным Путиным данным, за три года ВВП страны вырос более чем на 10%, безработица составляет 2,3%, а государственный долг не превышает 17% ВВП.
Изменилась и структура международных расчетов. Доля доллара и евро в оплате российского экспорта сократилась с 85% в 2021 году до 9%.
«Мы же не отказывались ни от доллара, ни от евро — нам отказали в использовании этих валют. Ну и, честно говоря, те, кто это сделал, наказали сами себя», — подчеркнул Путин.
Российский лидер также предложил участникам АТЭС расширять транспортное сотрудничество, в том числе за счет российских железных дорог, тихоокеанских портов и Северного морского пути.
Отдельно он анонсировал запуск с 1 января 2027 года единого преференциального режима для Дальнего Востока и Арктики. Особые условия будут созданы для инвестиций и испытаний новых технологий.
В завершение Путин призвал страны АТЭС укреплять экономические связи и решать разногласия путем диалога. Он также сообщил, что Россия подала заявку на председательство в АТЭС в 2035 году.
Переговоры Путина и Си Цзиньпина
После выступления на деловом форуме российский лидер провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Более двух часов они обсуждали развитие двусторонних отношений и международную повестку.
Китайский лидер отметил, что это уже третья личная встреча глав государств с начала года и 50-я с 2013 года, включая переговоры по видеосвязи.
Си Цзиньпин напомнил, что в 2026 году исполняется 30 лет установлению отношений партнерства и стратегического взаимодействия между Москвой и Пекином, а также 25 лет со дня подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
«Китайско-российские отношения были и остаются неподвижны, как гора, при любой невзгоде в мире имеют широкие перспективы и не подвержены сиюминутной мировой конъюнктуре», — подчеркнул председатель КНР.
Путин отметил развитие торгово-экономических связей. Товарооборот двух стран несколько лет подряд существенно превышает 200 миллиардов долларов. Российский президент выразил уверенность, что по итогам 2026 года этот показатель продолжит расти.
Стороны также развивают сотрудничество в науке, инновациях, транспорте и гуманитарной сфере. По словам Путина, после введения безвизового режима туристический поток увеличился на 43%.
«У нас общая цель — обеспечение мира и процветания в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Будем работать, как вы сами любите говорить, спина к спине на благо народов России и Китайской Народной Республики», — заявил российский лидер.
Отдельно Путин отметил устойчивость внешнеполитического взаимодействия Москвы и Пекина. По его словам, обе страны придерживаются конструктивных подходов к формированию более справедливого многополярного мироустройства.
Рукопожатия трех лидеров
Вечером председатель КНР Си Цзиньпин устроил торжественный прием для участников саммита. На нем встретились президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп. Вместе с китайским лидером они обменялись рукопожатиями и коротко пообщались.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил, что предметного разговора между Путиным и Трампом не состоялось.
«Нет, они просто поприветствовали друг друга, и все», — сказал представитель Кремля.
При этом Путин успел побеседовать с американским экономистом Джеффри Саксом. По словам Пескова, они довольно долго разговаривали, однако содержание беседы он не раскрыл.
Полноценные трехсторонние переговоры Путина, Трампа и Си Цзиньпина запланированы на 19 ноября. Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что лидеры намерены обсудить широкий круг международных вопросов, включая наиболее острые конфликты и отношения между крупнейшими державами. По его словам, стороны продолжают согласовывать совместный документ по итогам предстоящей встречи.
«Идет интенсивная работа до сих пор», — признался Ушаков.
Также помощник президента России по международным делам заявил, что после пленарного заседания саммита ожидается отдельный разговор Путина и Трампа, где президенты смогут содержательно обсудить накопившиеся вопросы.
«У них будет, поверьте мне, полноценный разговор», — подчеркнул Ушаков.
Что написали о первом дне саммита АТЭС иностранные СМИ
В центре внимания зарубежной прессы оказались не только выступления лидеров России, США и Китая, но и политическое значение их встречи.
Агентство Reuters обратило внимание на заявления Си Цзиньпина против торгового протекционизма и критику западных санкций со стороны Владимира Путина. По оценке журналистов, Пекин стремится представить себя защитником свободной торговли на фоне новых американских ограничений.
Авторы Bloomberg также отметили сближение позиций России и Китая по вопросу экономических барьеров. При этом они подчеркнули, что новые ограничения США на поставки передовых чипов для искусственного интеллекта угрожают хрупкому торговому перемирию Вашингтона и Пекина.
Британская Financial Times рассмотрела выступление Путина как попытку продвинуть идею нового евразийского экономического порядка. Издание отметило, что саммит предоставил российскому президенту возможность обратиться к руководителям крупнейших международных компаний на фоне западных санкций.
The Guardian уделила внимание опасениям стран, которые не будут представлены на переговорах трех лидеров. Прежде всего речь идет об Украине, государствах Восточной Европы и Балтии, а также о Тайване. По мнению британских журналистов, эти страны опасаются, что их интересы могут стать предметом договоренностей между крупнейшими державами.
Неожиданную новость сообщила телерадиокомпания NHK. По ее информации, Путин провел примерно 30-минутную встречу с премьер-министром Японии Санаэ Такаити. Стороны обсудили двусторонние отношения и задержанного в России журналиста газеты «Хоккайдо Симбун» Юки Имаи. Незадолго до этого Песков заявлял, что переговоры с японским премьером не планируются.
Немецкий Der Spiegel выпустил статью о параллельных дипломатических процессах в Азии и Европе. Пока Путин, Трамп и Си Цзиньпин готовятся к трехсторонней встрече в Шэньчжэне, канцлер Германии Фридрих Мерц собирает в Берлине представителей примерно 30 стран для обсуждения украинского конфликта. Таким образом, переговоры крупнейших держав пройдут одновременно с консультациями европейских союзников Киева.
Одной из главных тем зарубежных публикаций стало сравнение предстоящей встречи с Ялтинской конференцией 1945 года, на которой СССР, США и Великобритания обсуждали послевоенное устройство мира.
Французская Le Monde отвергла подобную историческую параллель. По мнению редакции, серьезные разногласия между Россией, США и Китаем не позволяют говорить о возможности нового раздела сфер влияния.
Скептически перспективы «новой Ялты» оценила и польская пресса. Rzeczpospolita вышла с заголовком «Трамп, Путин и Си не разделят мир в четверг». Издание считает, что ни одна из трех держав сегодня не располагает достаточными возможностями для навязывания другим странам нового мирового порядка.
Обозреватель польского Onet Витольд Юраш в своей колонке также назвал сравнение саммита с Ялтинской конференцией ошибочным. Он напомнил, что в 1945 году за столом переговоров находились союзники, победа которых во Второй мировой войне уже не вызывала сомнений.
Сегодня же Россию, США и Китай разделяют серьезные противоречия. При этом Юраш признал, что само участие Путина в трехсторонних переговорах уже можно считать его дипломатическим успехом.