Из дома 13-летней москвички вынесли сейф с деньгами

В Москве задержали курьера, похитившего у школьницы сейф с 2 млн рублей

В московском районе Лианозово мошенники обманули 13-летнюю девочку и похитили из ее квартиры сейф с двумя миллионами рублей. Полиция задержала подозреваемого, им оказался 20-летний курьер, сообщила пресс-служба МВД по столице.

Злоумышленники позвонили на домашний телефон ребенка и убедили выполнить указания под предлогом декларирования денег.

После этого девочка впустила в квартиру молодого человека. Он забрал сейф с наличными и документами и скрылся.

Полицейские задержали подозреваемого на Кавказском бульваре. К этому моменту он уже передал деньги сообщнику, однако правоохранители смогли вернуть сейф и документы.

Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, расследование продолжается.

Ранее житель Тюмени отдал мошенникам 12 миллионов рублей наличными.