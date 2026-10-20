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    Из дома 13-летней москвички вынесли сейф с деньгами

    В Москве задержали курьера, похитившего у школьницы сейф с 2 млн рублей

    Фото: РИА «Новости»

    В московском районе Лианозово мошенники обманули 13-летнюю девочку и похитили из ее квартиры сейф с двумя миллионами рублей. Полиция задержала подозреваемого, им оказался 20-летний курьер, сообщила пресс-служба МВД по столице.

    Злоумышленники позвонили на домашний телефон ребенка и убедили выполнить указания под предлогом декларирования денег.

    После этого девочка впустила в квартиру молодого человека. Он забрал сейф с наличными и документами и скрылся.

    Полицейские задержали подозреваемого на Кавказском бульваре. К этому моменту он уже передал деньги сообщнику, однако правоохранители смогли вернуть сейф и документы.

    Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, расследование продолжается.

    Ранее житель Тюмени отдал мошенникам 12 миллионов рублей наличными.

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