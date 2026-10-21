Роструд предупредил работодателей о мошенниках с поддельными предписаниями

Федеральная служба по труду и занятости предупредила работодателей о мошенниках, которые рассылают поддельные предписания о нарушениях трудового законодательства. Злоумышленники представляются сотрудниками Роструда и государственных инспекций труда, ссылаются на камеральные проверки и требуют предоставить документы, сообщила пресс-служба ведомства.

В фальшивые уведомления мошенники добавляют QR-коды, ведущие на сторонние сайты. Там пользователей просят оплатить услуги или ввести личные данные.

В Роструде подчеркнули, что подобные предписания не имеют отношения к работе ведомства и не требуют исполнения.

Работодателям рекомендовали проверять документы через Единый реестр контрольных мероприятий. Официальный QR-код должен вести на соответствующую запись в реестре.

При сомнениях в подлинности документа можно обратиться в Центральную межрегиональную территориальную государственную инспекцию труда. Ведомство также напомнило, что информирование работодателей о контрольных мероприятиях проводят через Единый реестр и портал «Госуслуги».

Ранее мошенники стали приглашать россиян на допросы по электронной почте.