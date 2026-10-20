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    Россиян предупредили об активизации мошенников ко Всемирному дню шопинга 11 ноября

    Перед распродажами 11 ноября в сети ожидается массовое появление фальшивых магазинов. Об этом предупредил главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков, сообщает RT.

    По словам эксперта, злоумышленники копируют сайты популярных магазинов, размещают рекламу в соцсетях, создают ботов с поддельными промокодами и рассылают сообщения о скидках.

    Мошенники рассчитывают на желание сэкономить и страх упустить выгоду. Например, предлагают смартфон за 30 тыс. рублей вместо 70 тыс., ограничивают срок покупки 15 минутами и заявляют, что осталось два экземпляра. В спешке покупатель может оплатить несуществующий товар или передать данные карты.

    Другая схема связана с доставкой. Во время распродаж люди делают много заказов и не всегда помнят, что должно приехать. Лжекурьер сообщает о проблеме и просит код из смс. Зыков пояснил, что этот код может открыть доступ к личному кабинету, мессенджеру или другому сервису.

    Эксперт также отметил, что искусственный интеллект упрощает создание убедительной рекламы и поддельных страниц магазинов. С его помощью мошенники выпускают и видеоролики с известными людьми, которые якобы продвигают акции.

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