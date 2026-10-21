Психолог Блюм призвала не ругать детей, ставших жертвами мошенников

Родителям стоит сначала поддержать обманутого ребенка, а затем заняться последствиями случившегося. Такой совет дала клинический психолог Ангелина Блюм, сообщает Hi-Tech Mail .

Сначала нужно выслушать ребенка и дать понять, что он не останется с проблемой один. Затем следует выяснить обстоятельства: в зависимости от ситуации связаться с банком, заблокировать карту или аккаунт, сохранить переписку и обратиться в полицию. Важно объяснять ребенку свои действия.

Разбор ошибок и повторение правил кибербезопасности лучше отложить на несколько дней. Страх и стыд мешают усваивать информацию. При этом не стоит преуменьшать серьезность ситуации: нужно признать ее неприятной и объяснить, что последствия можно попытаться исправить.

Блюм отметила, что ограничения доступа к интернету не гарантируют полной защиты. Отказываться от контроля не нужно, но чрезмерная слежка и скрытые программы наблюдения могут заставить ребенка прятать свою активность от взрослых.

Вместо разовых лекций психолог посоветовала регулярно обсуждать подозрительные сообщения и схемы обмана, делиться собственным опытом. В России также действует проект «Не ведись»: его видеоролики помогают детям и взрослым распознавать интернет-мошенничество.