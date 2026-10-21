Российские банки начнут отклонять переводы с устройств с вредоносным ПО

Новые правила для защиты от мошенников заработают в российских банках с 1 марта. Об этом в подкасте на платформе Банка России «Финтрек» сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.

Теперь банки будут проверять мобильные устройства клиентов на наличие вредоносного ПО. Это потребует согласия человека. Если вирус найдут, операцию отклонят. Клиенту предложат провести ее с безопасного устройства или прийти в отделение.

Такие меры предусматривает 210-й федеральный закон, принятый 26 июня.

Помимо этого, Уваров рассказал об изменениях в базе ЦБ о переводах без согласия клиента. Впервые попавший туда человек останется в ней на год. При повторном случае — на три года.

Ранее банкир и финансист-международник Виталий Китайчук посоветовал осторожно относиться к комментариям к переводу в банках, чтобы избежать блокировки карты.