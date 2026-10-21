Мошенники начали создавать фейковые сайты по продаже редких книг, чтобы красть данные банковских карт

Эксперты предупредили о новых способах кражи денег, которые активно используют мошенники. Как сообщает MIR24.TV , злоумышленники постоянно совершенствуют свои методы, используя как старые приманки, так и современные технологии.

Теперь они создают фейковые сайты по продаже редких книг, чтобы красть данные банковских карт, и вступают в домовые чаты под предлогом организации раздельного сбора мусора для выманивания кодов от «Госуслуг». В преддверии государственных праздников преступники предлагают получить дивиденды от торговли нефтепродуктами, а с помощью нейросетей подделывают голоса родственников или начальников, прося перевести средства.

Также участились схемы с фейковой работой на маркетплейсах и покупкой «ответов на ЕГЭ», где жертву вынуждают платить за «разблокировку» несуществующих счетов. Специалисты напоминают, что нельзя сообщать коды из СМС в мессенджерах и переходить по подозрительным ссылкам.