В Таджикистане начнут учет мошенников, гадалок и наркоманов

МВД Таджикистана начало формирование единой базы данных с мошенниками, гадалками, наркозависимыми и религиозными деятелями без образования. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Эти лица будут находиться под постоянным контролем», — подчеркнули в МВД.

Правоохранители предупредили, что необходимо держаться подальше от указанных лиц с «пониженной социальной ответственностью», чтобы самим не попасть в базу.

Для указанных категорий граждан КоАП Таджикистана предусматривает штраф до 340 долларов, тогда как средняя заработная плата составляет порядка 70 долларов по нынешнему курсу валют.

В случае повторных нарушений в течение года взыскание может увеличиться до 680 долларов. Согласно поправкам, подозреваемых могут привлечь к принудительному труду на срок до шести месяцев.

В августе в Таджикистане задержали 10 подозреваемых в умышленном заражении людей ВИЧ.