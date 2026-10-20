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    Стало известно, где могут пройти новые переговоры по Украине

    Reuters: Уиткофф и Кушнер планируют визит в Норвегию для переговоров по Украине

    Фото: РИА «Новости»

    Американские переговорщики — зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и его спецпредставитель по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф — планируют на этой неделе отправиться в Норвегию для участия в новом раунде переговоров по Украине. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника.

    «Ожидают присутствия на встречах президента Украины Владимира Зеленского», — зявили авторы материала.

    По словам источников агентства, пожелавших сохранить анонимность, график является предварительным и может измениться. В Белом доме никак не прокомментировали эту информацию.

    При этом авторы агентства отметили, что встречи проходят на фоне растущей напряженности в отношениях между Вашингтоном и Киевом. Президент Украины Владимир Зеленский, в частности, в последние дни заявляет о снижении скорости спутниковой системы Starshield, используемой Киевом, из-за политического решения США, а также об ограничении Вашингтоном обмена разведданными. В Америке опровергли его слова.

    Ранее Зеленский сообщал о телефонном разговоре с Кушнером и Уиткоффом.

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