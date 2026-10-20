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    Медведев назвал закон США об «адских санкциях» системным русофобским актом

    White House
    Фото: White House

    Закон о санкциях против России за авторством покойного сенатора Линдси Грэма* противоречит нормам международного права, и его будут многие годы использовать для шантажа. На это указал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

    «Закон террориста Грэма* — системный русофобский акт американских элит, рассчитанный на десятилетия», — подчеркнул он, напомнив о поправке Джексона — Вэника, которая действовала почти 40 лет.

    По словам Медведева, глава Белого дома Дональд Трамп проявил прагматичный подход и известное мужество, приостановив введение санкций. Но это не отменяет главного.

    «Надо признать, что отношения между Россией и США в очередной раз испорчены на десятилетия вперед. Мы были, есть и останемся системными противниками», — указал зампред Совбеза.

    Ранее Трамп приостановил введение части новых антироссийских санкций. Он договорился о поставках дизеля из России в США.

    *Внесен в российский перечень террористов и экстремистов.

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