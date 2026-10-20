Закон о санкциях против России за авторством покойного сенатора Линдси Грэма* противоречит нормам международного права, и его будут многие годы использовать для шантажа. На это указал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев .

«Закон террориста Грэма* — системный русофобский акт американских элит, рассчитанный на десятилетия», — подчеркнул он, напомнив о поправке Джексона — Вэника, которая действовала почти 40 лет.

По словам Медведева, глава Белого дома Дональд Трамп проявил прагматичный подход и известное мужество, приостановив введение санкций. Но это не отменяет главного.

«Надо признать, что отношения между Россией и США в очередной раз испорчены на десятилетия вперед. Мы были, есть и останемся системными противниками», — указал зампред Совбеза.

Ранее Трамп приостановил введение части новых антироссийских санкций. Он договорился о поставках дизеля из России в США.

*Внесен в российский перечень террористов и экстремистов.