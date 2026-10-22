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    Доступ Украины к Starshield восстановлен — Трамп

    Трамп: Маск снял с Украины ограничения на доступ к услугам Starshield

    Фото: РИА «Новости»

    Американская военная система спутниковой связи Starshield возобновила работу на Украине. Президент США Дональд Трамп заявил о восстановлении доступа к ней, сообщил ТАСС.

    «Думаю, итог такой, что он (американский предприниматель Илон Маск — прим. ред.) вернул это», — сказал американский лидер.

    Трамп прокомментировал сообщения СМИ, в которых говорилось, что он попросил основателя компании SpaceX снять ограничения на использование на Украине Starshield. До этого газета The Wall Street Journal сообщила, что глава Белого дома звонил Маску с такой просьбой. После их разговора система заработала в штатном режиме. При этом некоторые украинские чиновники заявили, что Starshield не была восстановлена в полном объеме, но работала на более высоких скоростях.

    Трамп также добавил, что не желает комментировать — звонил он или нет. При этом назвал ситуацию очень интересной, добавив, что у него очень хорошие отношения с Маском.

    Ранее основатель SpaceX распорядился замедлить работу военной версии Starlink, ограничив Киеву доступ к услугам Starshield.

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    Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press