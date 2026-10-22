«Думаю, итог такой, что он (американский предприниматель Илон Маск — прим. ред.) вернул это», — сказал американский лидер.

Трамп прокомментировал сообщения СМИ, в которых говорилось, что он попросил основателя компании SpaceX снять ограничения на использование на Украине Starshield. До этого газета The Wall Street Journal сообщила, что глава Белого дома звонил Маску с такой просьбой. После их разговора система заработала в штатном режиме. При этом некоторые украинские чиновники заявили, что Starshield не была восстановлена в полном объеме, но работала на более высоких скоростях.

Трамп также добавил, что не желает комментировать — звонил он или нет. При этом назвал ситуацию очень интересной, добавив, что у него очень хорошие отношения с Маском.

Ранее основатель SpaceX распорядился замедлить работу военной версии Starlink, ограничив Киеву доступ к услугам Starshield.