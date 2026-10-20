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    В Белом доме обозначили позицию по вступлению Украины в НАТО

    Вэнс заявил, что Украина не должна вступать в НАТО

    Фото: РИА «Новости»

    Украина нет места в альянсе НАТО. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, его слова привел портал 2WAY.

    «Они не входят в НАТО. Я не думаю, что они должны быть в альянсе», — отметил американский политик.

    Глава Минфина США Скотт Бессент ранее трижды уклонился от ответа на вопрос, считают ли США своим союзником Украину. При этом он подтвердил поддержку киевского режима со стороны США, включая предоставление доступа к спутниковой связи Starlink, передачу разведывательных данных и поставки оружия через механизмы НАТО.

    Ранее Вэнс публично выступал за уменьшение финансирования Украины со стороны США и призывал командование ВСУ думать об обороне с учетом опыта прошлых провальных операций.

    Вэнс также уточнял, что переговоры по урегулированию конфликта сосредоточены на двух главных нерешенных вопросов.

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