Сикорский предложил Маску улететь на Марс из-за ограничений Starlink для ВСУ

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пожелал Илону Маску отправиться на Марс. Причиной стали ограничения работы терминалов Starlink на Украине. Об этом политик заявил на конференции в Лодзи, сообщил телеканал TVP Info .

Сикорский назвал Маска великим изобретателем и пожелал ему однажды слетать на Марс. Поводом для этого стали ограничения работы Starlink на Украине.

«Смешивание бизнеса с политикой обычно заканчивается плохо, особенно когда речь идет об Илоне Маске», — добавил министр.

Ранее бизнесмен ввел ограничения для украинской армии. Терминалы перестали работать на скорости выше 160 километров в час. Из-за этого сорвался ряд операций украинских военных.

На следующий день американский президент Дональд Трамп заявил о восстановлении доступа Украины к системе.

Ранее Илон Маск признался, что чрезмерно увлекся властью, находясь в в Белом доме.