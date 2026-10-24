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    Сикорский предложил Маску улететь на Марс из-за ограничений Starlink для ВСУ

    Фото: РИА «Новости»

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пожелал Илону Маску отправиться на Марс. Причиной стали ограничения работы терминалов Starlink на Украине. Об этом политик заявил на конференции в Лодзи, сообщил телеканал TVP Info.

    Сикорский назвал Маска великим изобретателем и пожелал ему однажды слетать на Марс. Поводом для этого стали ограничения работы Starlink на Украине.

    «Смешивание бизнеса с политикой обычно заканчивается плохо, особенно когда речь идет об Илоне Маске», — добавил министр.

    Ранее бизнесмен ввел ограничения для украинской армии. Терминалы перестали работать на скорости выше 160 километров в час. Из-за этого сорвался ряд операций украинских военных.

    На следующий день американский президент Дональд Трамп заявил о восстановлении доступа Украины к системе.

    Ранее Илон Маск признался, что чрезмерно увлекся властью, находясь в в Белом доме.

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