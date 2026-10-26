Дмитриев согласился с Маском, что Зеленскому нужны деньги и война вместо мира

Американский предприниматель Илон Маск действительно стремится к миру, а президент Украины Владимир Зеленский — заработать на конфликте. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев согласился с утверждением одного из пользователей в соцсети X .

«Да», — написал он.

В публикации, на которую он ответил, говорилось, что Маск хочет мира, а глава киевского режима — денег и войны.

До этого Дмитриев назвал основателя компаний Tesla и SpaceX миротворцем. По его словам, американский бизнесмен понимает мотивы поджигателей войны и видит катастрофические последствия эскалации.

Ранее Дмитриев поддержал заявление Маска о поджигателях войны на Украине, добавив, что бизнесмен разоблачает их ложь.