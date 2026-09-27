Компания предпринимателя Илона Маска Starlink причастна к атаке на Старобельск в Луганской Народной Республике. Об этом ТАСС заявила американская журналистка Сара Мари Билс.

Билс и ее коллега Кристофер Халали одними из первых среди западных представителей СМИ прибыли в город после произошедшего. Журналистка утверждает, что они публиковали материалы о возможном использовании Starlink и рассказывали об атаке западной аудитории.

«Мы публиковали и информацию о том, что был замешан Starlink, чтобы все знали и о причастности Илона Маска к трагедии», — подчеркнула она.

Билс добавила, что независимые западные авторы пытались опровергать публикации американских СМИ, которые, по ее словам, распространяли недостоверную информацию о событиях в Старобельске.

Ночью 22 мая ВСУ с применением беспилотников атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского педагогического колледжа. Погиб 21 человек, на момент удара в здании находились 86 детей.