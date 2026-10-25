Латвия могла бы подать заявку в качестве кандидата, знающего русских людей и русский язык, на переговоры между Москвой и Брюсселем. Об этом сообщил портал nra.lv со ссылкой на бывшего главу МИД страны Яниса Юрканса.

«Латвия могла бы выступить в качестве кандидата, знающего русский язык и русский народ, и взять на себя роль переговорщика в диалоге между Евросоюзом и Москвой», — сказал дипломат.

Юрканс добавил, что сейчас в ЕС много говорится о том, что необходимо наконец-то начать диалог с Россией. При этом Москва имеет право голоса в вопросе, с кем именно она будет разговаривать. Глава евродипломатии Кая Каллас на роль переговорщика точно не подойдет из-за своих русофобских высказываний.

«Латвия могла бы согласиться на условия, по которым Европейский Союз „действительно хочет повернуться лицом к России“, „не стоять спиной и все время воевать“», — процитировало издание дипломата.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия приветствовала бы переговорщика от ЕС, но необходимо, чтобы он действительно стремился к урегулированию конфликта мирным путем.