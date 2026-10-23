«Безумный хаос»: лидеры ЕС не смогли договориться ни по одному вопросу на саммите

Politico: лидеры ЕС перешли на крик на саммите в Брюсселе

Саммит Евросоюза в Брюсселе на прошлой неделе обернулся провалом сразу по нескольким ключевым темам. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

По данным журналистов, обсуждение переросло в крик. Переговоры затянулись на 14 часов и превратились в «безумный хаос».

Камнем преткновения стали энергетическая стратегия и семилетний бюджет ЕС объемом около двух триллионов евро. Главные споры развернулись вокруг торговли квотами на вредные выбросы.

Как иронично отметили авторы, европейцам для такого разлада не потребовался даже бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Ранее в Евросоюзе возникли споры из-за внешнеполитических полномочий главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Причиной стала ее инициатива по созданию нового органа — Европейского совета безопасности. Это вызвало среди стран ЕС опасения о чрезмерном усилении Брюсселя.