«Куда делся пацифистский пафос?» Захарова уличила Макаревича в лицемерии
Захарова усомнилась в пацифизме Макаревича после его разговора с Нетаньяху
Музыкант Андрей Макаревич* лицемерно обсуждал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху «окончательное решение иранского вопроса». На это обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«И речь тут, как мы понимаем, идет не про переговоры, а исключительно про военную силу, ликвидацию. Возникает вопрос: а куда делся весь этот пацифистский пафос?» — поинтересовалась она.
Представитель МИД подтвердила подлинность ролика. Видео размещено в официальных аккаунтах израильского премьера.
Она напомнила, что Макаревич* уехал в Израиль в 2022 году и заявлял о несовместимости своих убеждений со спецоперацией. При этом музыкант поддерживает операцию Израиля в секторе Газа и не стал опровергать ложное заявление Нетаньяху о причастности России к антисемитской кампании.
Летом Макаревич* и другие музыканты-иноагенты устроили шоу на День России в Польше.
* Признан в России иностранным агентом.