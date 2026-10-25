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    «Куда делся пацифистский пафос?» Захарова уличила Макаревича в лицемерии

    Захарова усомнилась в пацифизме Макаревича после его разговора с Нетаньяху

    Фото: РИА «Новости»

    Музыкант Андрей Макаревич* лицемерно обсуждал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху «окончательное решение иранского вопроса». На это обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «И речь тут, как мы понимаем, идет не про переговоры, а исключительно про военную силу, ликвидацию. Возникает вопрос: а куда делся весь этот пацифистский пафос?» — поинтересовалась она.

    Представитель МИД подтвердила подлинность ролика. Видео размещено в официальных аккаунтах израильского премьера.

    Она напомнила, что Макаревич* уехал в Израиль в 2022 году и заявлял о несовместимости своих убеждений со спецоперацией. При этом музыкант поддерживает операцию Израиля в секторе Газа и не стал опровергать ложное заявление Нетаньяху о причастности России к антисемитской кампании.

    Летом Макаревич* и другие музыканты-иноагенты устроили шоу на День России в Польше.

    * Признан в России иностранным агентом.

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