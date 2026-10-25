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    Захарова раскрыла, при каком условии Европа будет участвовать в переговорах

    Захарова: ЕС сможет участвовать в переговорах по Украине, если научится говорить

    Фото: РИА «Новости»

    Европейские представители смогут участвовать в переговорах по Украине, если научатся использовать свой речевой аппарат по назначению, а не плеваться, распространять ложь и выкрикивать неонацистские лозунги. Таким мнением официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поделилась в эфире программы «Право знать» на ТВЦ.

    Дипломат отметила, что Россия открыта для переговоров в разных форматах. Вопрос лишь в способности европейцев нормально разговаривать.

    «Когда они перестанут использовать свой речевой аппарат не по назначению, и когда они начнут использовать микрофон по его прямому назначению, вот тогда, наверное, можно будет и приступить к неким, да, не знаю, называйте, как хотите, разговорам, контактам и так далее», — ответила Захарова на вопрос, есть ли в ЕС потенциальные переговорщики по Украине.

    Дипломат добавила, что в Западной Европе политики сейчас не говорят, а кричат, позволяя себе националистическую, неонацистскую и русофобскую брань. Кроме того, они распространяют чудовищные небылицы. Есть, конечно, среди них люди, готовые к переговорам. В России для них всегда открыта дверь.

    Ранее в Германии назвали финского лидера Александра Стубба вероятным переговорщиком от ЕС с Россией.

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