360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Латвия потратит почти 51 миллион евро на убежища и сирены

    Фото: РИА «Новости»

    Латвия намерена потратить 50,89 миллиона евро на переделку помещений под убежища и установку сигнальных сирен. Об этом сообщила пресс-служба Министерства охраны окружающей среды и регионального развития республики.

    «В рамках программы „Местное развитие и устойчивость“ планируется адаптировать помещения под нужды убежищ гражданской обороны площадью 80 805 квадратных метров, предоставляя убежища не менее 107 630 жителям», — отметили в сообщении.

    Министерство также сообщило, что власти планируют установить 35 генераторов электроэнергии в больницах и государственных центрах социальной помощи. Сигнальные сирены в количестве 50 штук призвана усовершенствовать систему раннего предупреждения.

    Из заявленных 50,89 миллиона евро большую часть — 43,3 миллиона евро — предоставят Исландия, Лихтенштейн и Норвегия. Латвия из своего бюджета вложит в программу 7,59 миллиона евро.

    Ранее латвийские фермеры, проживающие неподалеку от границы с Россией, пожаловались на потерю сельскохозяйственных земель и снижение интереса инвесторов из-за строительства оборонительной инфраструктуры. Бетонные противотанковые заграждения «зубы дракона» размещают прямо на фермерских участках.

    Читайте также

    США смогут запрещать перевозки по «Маршруту Трампа» в Армении

    Трамп сообщил об успешном разговоре с Путиным

    Медведев объяснил принцип хорошего отношения стран Запада к другим государствам

    В США осужденная пришла в себя после неудачной попытки казни

    В Flydubai подтвердили информацию о драке пилотов на борту

    IMAGO/PIUS KOLLER

    «Европе пора проснуться». Соглашение Трампа с Путиным в Чехии назвали шоком

    Дмитриев ответил Маску, возмущенному дерзостью Зеленского

    «Никто даже близко не стоял». Трамп анонсировал новые военные БПЛА

    В США выдвинули новые обвинения против Мадуро и его жены

    Глава Пентагона пообещал публично казнить стрелка с базы Форт-Худ

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Путин: тревожные тенденции заставляют задуматься о глобальном мире прямо сейчас

    В Стамбуле частично рухнул семиэтажный жилой дом