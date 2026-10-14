Латвия потратит почти 51 миллион евро на убежища и сирены

Латвия намерена потратить 50,89 миллиона евро на переделку помещений под убежища и установку сигнальных сирен. Об этом сообщила пресс-служба Министерства охраны окружающей среды и регионального развития республики.

«В рамках программы „Местное развитие и устойчивость“ планируется адаптировать помещения под нужды убежищ гражданской обороны площадью 80 805 квадратных метров, предоставляя убежища не менее 107 630 жителям», — отметили в сообщении.

Министерство также сообщило, что власти планируют установить 35 генераторов электроэнергии в больницах и государственных центрах социальной помощи. Сигнальные сирены в количестве 50 штук призвана усовершенствовать систему раннего предупреждения.

Из заявленных 50,89 миллиона евро большую часть — 43,3 миллиона евро — предоставят Исландия, Лихтенштейн и Норвегия. Латвия из своего бюджета вложит в программу 7,59 миллиона евро.

Ранее латвийские фермеры, проживающие неподалеку от границы с Россией, пожаловались на потерю сельскохозяйственных земель и снижение интереса инвесторов из-за строительства оборонительной инфраструктуры. Бетонные противотанковые заграждения «зубы дракона» размещают прямо на фермерских участках.