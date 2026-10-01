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    Путин: тревожные тенденции заставляют задуматься о глобальном мире прямо сейчас

    Фото: РИА «Новости»

    Тревожные тенденции на международной арене заставляют задуматься о сохранении глобального мира прямо сейчас. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

    «Нужно избежать самых катастрофических сценариев, когда человечество скатится на грань выживания», — подчеркнул глава государства.

    Российский лидер 1 октября выступает на пленарной сессии XXIII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».  В этом году тема: «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?»

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что выступление Путина ждал «весь мир». Пресс-секретарь президента также назвал клуб «Валдай» авторитетной площадкой для обсуждения актуальных тем.

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    Cpl. Timothy Hernandez/Keystone Press Agency/global look press