Путин: тревожные тенденции заставляют задуматься о глобальном мире прямо сейчас

Тревожные тенденции на международной арене заставляют задуматься о сохранении глобального мира прямо сейчас. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

«Нужно избежать самых катастрофических сценариев, когда человечество скатится на грань выживания», — подчеркнул глава государства.

Российский лидер 1 октября выступает на пленарной сессии XXIII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». В этом году тема: «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что выступление Путина ждал «весь мир». Пресс-секретарь президента также назвал клуб «Валдай» авторитетной площадкой для обсуждения актуальных тем.