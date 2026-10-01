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    США смогут запрещать перевозки по «Маршруту Трампа» в Армении

    Фото: 360.ru

    Американские власти смогут запрещать провозить грузы через «Маршрут Трампа» в Армении. Об этом заявил замсекретаря Совбеза России Алексей Шевцов, чьи слова привел ТАСС.

    «Уже точно определено, что все споры, касающиеся осуществления соглашения по „Маршруту Трампа“, решаются в соответствии с законодательством США и штата Нью-Йорк, а компании-подрядчику передаются исключительные права на использование земли», — сказал он.

    По его словам, это означает, что в будущем США смогут «фильтровать» грузы, которые проходят по подконтрольному им участку пути.

    Оформить такой шаг могут в качестве санкций для американских компаний, то есть запрета на сотрудничество с определенным экономоператором.

    В рамках запуска «Маршрута Трампа» через армянскую территорию планируется проложить новую газовую магистраль.

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