США смогут запрещать перевозки по «Маршруту Трампа» в Армении

Американские власти смогут запрещать провозить грузы через «Маршрут Трампа» в Армении. Об этом заявил замсекретаря Совбеза России Алексей Шевцов, чьи слова привел ТАСС .

«Уже точно определено, что все споры, касающиеся осуществления соглашения по „Маршруту Трампа“, решаются в соответствии с законодательством США и штата Нью-Йорк, а компании-подрядчику передаются исключительные права на использование земли», — сказал он.

По его словам, это означает, что в будущем США смогут «фильтровать» грузы, которые проходят по подконтрольному им участку пути.

Оформить такой шаг могут в качестве санкций для американских компаний, то есть запрета на сотрудничество с определенным экономоператором.

В рамках запуска «Маршрута Трампа» через армянскую территорию планируется проложить новую газовую магистраль.