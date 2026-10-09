Глава Пентагона пообещал публично казнить стрелка с базы Форт-Худ

Казнь военного психиатра Нидала Хасана, устроившего стрельбу на базе Форт-Худ в Техасе в 2009 году, проведут публично. Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет в интервью телеканалу Real America’s Voice .

«Его расстреляют, так должно быть. Мы позаботимся о том, чтобы люди могли видеть это, чтобы это было публично. Люди должны понимать, что за такие вещи их ждут серьезные последствия», — сказал Хегсет.

По данным Associated Press, казнь также планировали транслировать в прямом эфире.

Ранее в США после неудачной попытки казни пришла в себя Криста Пайк, осужденная за жестокое убийство однокурсницы в 1995 году. Будет ли наказание исполнено повторно, пока неизвестно. Адвокаты женщины планируют добиваться замены высшей меры на пожизненное заключение.