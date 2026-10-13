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    «Европе пора проснуться». Соглашение Трампа с Путиным в Чехии назвали шоком

    Премьер Чехии Бабиш: Европа должна участвовать в прекращении войны на Украине

    Фото: РИА «Новости»

    Соглашение российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа о поставках дизтоплива из РФ в США вызвало шок. Европе пора проснуться и принять активное участие в решении конфликта на Украине, завил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, его слова передал ТАСС.

    «Сделка, которую Трамп заключил с Путиным, — это полный шок. И Европе пора проснуться и начать активно решать всю нынешнюю ситуацию, в том числе принять участие в прекращении войны на Украине. Я постоянно говорю, что кто-то должен выступить от имени Европы», — заявил чешский премьер.

    Он напомнил о саммите ЕС, который пройдет в Брюсселе в конце недели и добавил, что «посмотрим, с чем придут европейские лидеры».

    О сделке с дизельным топливом стало известно после телефонного разговора Трампа и Путина. Президент США после завершения переговоров заявил, что договорился о поставках российского топлива в Штаты. Россия согласилась поставлять нефтепродукты на американский и мировой рынки.

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