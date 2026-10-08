В США выдвинули новые обвинения против Мадуро и его жены

Американская прокуратура обвинила бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес в сговоре с целью пыток политических противников и граждан США. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на обновленное обвинительное заключение.

По версии обвинения, пытки помогали удерживать власть в Венесуэле. Ранее Мадуро и Флорес уже предъявили обвинения, связанные с незаконным оборотом наркотиков и хранением оружия.

В документе описали два эпизода. В 2013 году Мадуро, как утверждали прокуроры, распорядился задержать венесуэльского офицера, заподозренного в подготовке переворота. Следствие заявило, что сотрудники военной контрразведки около 20 раз ударили задержанного током и подвешивали его за руки и ноги.

В другом случае речь шла о гражданине США, которого задержали в Венесуэле в 2022 году и обвинили в подготовке покушения на Мадуро. По утверждению прокуратуры, во время допросов контрразведчики избивали американца и применяли к нему электрический ток.

Ранее адвокаты Флорес попросили суд в Нью-Йорке заменить тюремное заключение круглосуточным домашним арестом. Защита объяснила ходатайство ухудшением здоровья 69-летней женщины.