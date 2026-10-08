В Стамбуле частично рухнул семиэтажный жилой дом

В стамбульском районе Малтепе обрушился семиэтажный жилой дом, под завалами остаются семь человек. Об этом заявил губернатор провинции Стамбул Давут Гюль, сообщил телеканал NTV .

Спасателям удалось извлечь пятерых. Еще с четырьмя пострадавшими установили контакт. Поиски трех человек продолжаются.

По словам Гюля, дом построили в 1987 году. Цокольный этаж занимает магазин, остальные шесть — жилые. Всего в здании 12 квартир, где зарегистрированы 33 человека.

Обрушение затронуло четыре квартиры на цокольном, первом и втором этажах. Там зарегистрированы 14 человек, но фактическое число находившихся в доме людей может отличаться. Причины обрушения будут расследовать в судебном и административном порядке.

Ранее в Германии многоквартирный жилой дом обрушился после взрыва бытового газа. Некоторые люди оказались под завалами.