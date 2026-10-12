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    Латвийские фермеры раскритиковали «зубы дракона» у границы с Россией

    Фото: 360.ru

    Латвийские фермеры, живущие неподалеку от российской границы, пожаловались на потерю сельхозземель и снижение интереса инвесторов. Об этом сообщила медиакомпания LSM.

    По ее данным, фермеры забили тревогу из-за строительства оборонительной инфраструктуры. Местный житель Гунтар Барткевич рассказал, что бетонные противотанковые заграждения разместили прямо на его участке.

    Из-за «зубов дракона» у мужчины стало гораздо меньше земли, которую можно использовать для сельского хозяйства, но убытки никто не возместил.

    В LSM добавили, что предприниматели затягивают принятие решений о строительстве новых объектов из-за напряженности в приграничной зоне.

    Ранее министр иностранных дел Латвии Янис Домбрава сообщил о проникновении в республику группы людей в масках. По его словам, люди пересекли границу со стороны Белоруссии, а затем вернулись обратно.

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