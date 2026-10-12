Латвийские фермеры раскритиковали «зубы дракона» у границы с Россией

Латвийские фермеры, живущие неподалеку от российской границы, пожаловались на потерю сельхозземель и снижение интереса инвесторов. Об этом сообщила медиакомпания LSM.

По ее данным, фермеры забили тревогу из-за строительства оборонительной инфраструктуры. Местный житель Гунтар Барткевич рассказал, что бетонные противотанковые заграждения разместили прямо на его участке.

Из-за «зубов дракона» у мужчины стало гораздо меньше земли, которую можно использовать для сельского хозяйства, но убытки никто не возместил.

В LSM добавили, что предприниматели затягивают принятие решений о строительстве новых объектов из-за напряженности в приграничной зоне.

Ранее министр иностранных дел Латвии Янис Домбрава сообщил о проникновении в республику группы людей в масках. По его словам, люди пересекли границу со стороны Белоруссии, а затем вернулись обратно.