ФБР обвинило северокорейских хакеров в краже с криптобиржи Binance

ФБР выдвинуло официальное обвинение против северокорейской группировки TraderTraitor. Хакеров обвинили в крупнейшей краже криптовалюты с биржи Binance, об этом сообщил ТАСС .

По данным ФБР, 29 октября хакеры вывели более шести миллиардов долларов.

Бюро отслеживает перемещение средств, по их данным, криптовалюту переводят в основном в Ethereum, вероятно, для отмывания через децентрализованные сервисы. Ведомство опубликовало номера кошельков, связанных с хакерами, а также призвало к их блокировке.

В Binance пояснили, что атака стала возможна из-за взлома ноутбука сотрудника. Биржа временно остановила вывод средств, к 31 октября восстановлено 90% объема похищенных активов. Binance пообещала полностью покрыть потери. Компания пообещала опубликовать технический отчет после завершения расследования и проверки всех обстоятельств.