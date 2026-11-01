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    ФБР обвинило северокорейских хакеров в краже с криптобиржи Binance

    Фото: РИА «Новости»

    ФБР выдвинуло официальное обвинение против северокорейской группировки TraderTraitor. Хакеров обвинили в крупнейшей краже криптовалюты с биржи Binance, об этом сообщил ТАСС.

    По данным ФБР, 29 октября хакеры вывели более шести миллиардов долларов.

    Бюро отслеживает перемещение средств, по их данным, криптовалюту переводят в основном в Ethereum, вероятно, для отмывания через децентрализованные сервисы. Ведомство опубликовало номера кошельков, связанных с хакерами, а также призвало к их блокировке.

    В Binance пояснили, что атака стала возможна из-за взлома ноутбука сотрудника. Биржа временно остановила вывод средств, к 31 октября восстановлено 90% объема похищенных активов. Binance пообещала полностью покрыть потери. Компания пообещала опубликовать технический отчет после завершения расследования и проверки всех обстоятельств.

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