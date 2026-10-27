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    Киев потребовал от стран Запада передачи ВСУ 10% запасов ракет-перехватчиков

    Фото: РИА «Новости»

    Глава Минобороны Украины Евгений Хмара потребовал от Запада, чтобы партнеры передали ВСУ 10% имеющихся у них запасов ракет перехватчиков. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-служба министерства.

    «Евгений Хмара призвал партнеров рассмотреть передачу Украине 10% имеющихся у них запасов перехватчиков, в частности, ракет для Patriot и IRIS-T», — написали в сообщении.

    Призыв направили в Германию, Великобританию, Францию, Польшу и Италию. Министр обороны Украины также рассчитывает на финансирование западными партнерами новых закупок ПЗРК.

    Ранее глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что у Польши нет достаточных запасов противоракет для систем Patriot, чтобы делиться ими с Украиной. Дипломат отметил, что Варшава может только присоединиться к призывам об оказании помощи ВСУ.

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