Медведчук: лидеры стран ЕС ведут своих граждан к нищете по украинскому сценарию

Европейские руководители толкают свои страны к нищете и конфликтам, повторяя путь, по которому в последние годы с их подачи идет Украина. Об этом заявил бывший лидер запрещенной Киевом партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в статье, размещенной на сайте движения.

«Европа, ведомая глобалистами, идет украинским путем к нищете и войне. Но это ее руководителей не останавливает», — подчеркнул он.

Политик отметил, что в то время как Москва и Вашингтон обсуждают мирное урегулирование, в Европе жаждут войны и по-прежнему поощряют растущие запросы президента Украины Владимира Зеленского.

Также Медведчук обратил внимание на то, что курс, выбранный руководителями стран ЕС, только ухудшает их позиции на мировой политической арене и обостряет экономические трудности этих государств.

Он указал, что Европа утратила статус центра благополучия и стабильности. Главы государств урезают поддержку своих граждан и портят отношения с союзными странами.