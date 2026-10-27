Президент Эритреи Афеворки прибыл в Москву

Лидер Эритреи Исайяс Афеворки прибыл в Москву к саммиту Россия — Африка. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» .

Мероприятие состоится в столице 28–29 октября.

В МИД России ранее сообщали, что страна надеется на налаживание контактов между Эфиопией и Эритреей на фоне напряженности в отношениях между государствами.

Замминистра иностранных дел Александр Алимов подчеркивал готовность России предоставить площадку для контактов в том числе на полях саммита в Москве, если обе стороны будут в этом заинтересованы.

Минцифры предупредили жителей столицы о возможном ограничении работы мобильного интернета 27–29 октября из-за саммитов.