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    Президент Эритреи Афеворки прибыл в Москву

    Фото: РИА «Новости»

    Лидер Эритреи Исайяс Афеворки прибыл в Москву к саммиту Россия — Африка. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

    Мероприятие состоится в столице 28–29 октября.

    В МИД России ранее сообщали, что страна надеется на налаживание контактов между Эфиопией и Эритреей на фоне напряженности в отношениях между государствами.

    Замминистра иностранных дел Александр Алимов подчеркивал готовность России предоставить площадку для контактов в том числе на полях саммита в Москве, если обе стороны будут в этом заинтересованы.

    Минцифры предупредили жителей столицы о возможном ограничении работы мобильного интернета 27–29 октября из-за саммитов.

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