СМИ рассказали о секретной системе поставок зарубежного оружия Ирану

Иран организовал систему для закупки вооружений и военной техники за рубежом в обход западных санкций. Об этом сообщило агентство Reuters на основании совместного исследования с израильско-американской консалтинговой компанией 240 Analytics.

Авторы утверждают, что для проведения операций Исламская Республика создала свыше пяти тысяч подставных организаций. Закупки проводят через посредников и иностранные компании.

Чтобы сократить количество трансграничных переводов, товары в 97% случаев оплачивают со счетов в зарубежных банках. Заказы делают высокопоставленные иранские военные, связанные с ракетной и беспилотной программами.

По мнению авторов расследования, эта экосистема действовала еще за много лет до начала последнего обострения конфликта.

Reuters не обнаружил данных о том, чтобы организации, ставшие объектами исследования, были включены в западные санкционные списки.

Ранее США начали эвакуировать дипломатов с Ближнего Востока из-за конфликта с Ираном.