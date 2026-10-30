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    СМИ рассказали о секретной системе поставок зарубежного оружия Ирану

    Reuters: существует секретная система поставок зарубежного оружия Ирану

    Фото: 360.ru

    Иран организовал систему для закупки вооружений и военной техники за рубежом в обход западных санкций. Об этом сообщило агентство Reuters на основании совместного исследования с израильско-американской консалтинговой компанией 240 Analytics.

    Авторы утверждают, что для проведения операций Исламская Республика создала свыше пяти тысяч подставных организаций. Закупки проводят через посредников и иностранные компании.

    Чтобы сократить количество трансграничных переводов, товары в 97% случаев оплачивают со счетов в зарубежных банках. Заказы делают высокопоставленные иранские военные, связанные с ракетной и беспилотной программами.

    По мнению авторов расследования, эта экосистема действовала еще за много лет до начала последнего обострения конфликта.

    Reuters не обнаружил данных о том, чтобы организации, ставшие объектами исследования, были включены в западные санкционные списки.

    Ранее США начали эвакуировать дипломатов с Ближнего Востока из-за конфликта с Ираном.

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