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    Binance сообщила об ущербе в 6 миллиардов долларов после взлома

    Фото: РИА «Новости»

    Криптовалютная биржа Binance сообщила об ущербе в шесть миллиардов долларов. Об этом компания заявила в соцсети Х.

    По данным Binance, злоумышленники могли получить доступ к служебной инфраструктуре биржи и инициировать несанкционированный вывод средств через возможную компрометацию ноутбука инженера. При этом в компании исключили утечку закрытых ключей кошельков.

    «Средства пользователей находятся в безопасности», — подчеркнули в компании.

    Binance пообещала опубликовать технический отчет после завершения расследования и проверки всех обстоятельств. Совместно с партнерами из блокчейн-индустрии бирже удалось заморозить около трех миллиардов долларов затронутых активов в блокчейне.

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