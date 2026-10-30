Binance сообщила об ущербе в 6 миллиардов долларов после взлома

Криптовалютная биржа Binance сообщила об ущербе в шесть миллиардов долларов. Об этом компания заявила в соцсети Х .

По данным Binance, злоумышленники могли получить доступ к служебной инфраструктуре биржи и инициировать несанкционированный вывод средств через возможную компрометацию ноутбука инженера. При этом в компании исключили утечку закрытых ключей кошельков.

«Средства пользователей находятся в безопасности», — подчеркнули в компании.

Binance пообещала опубликовать технический отчет после завершения расследования и проверки всех обстоятельств. Совместно с партнерами из блокчейн-индустрии бирже удалось заморозить около трех миллиардов долларов затронутых активов в блокчейне.