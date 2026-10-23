«Имею право». Трамп захотел пойти на третий президентский срок

Трамп заявил, что вправе баллотироваться на третий президентский срок

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении добиваться третьего срока на посту главы государства, сославшись на предполагаемые фальсификации выборов 2020 года. Его слова привел телеканал CNN .

В ходе митинга в Айове Трамп сначала признал наличие конституционных ограничений и отметил, что закон не позволяет ему участвовать в выборах. Однако затем американский лидер изменил позицию.

«Я считаю, что имею право баллотироваться, потому что они сфальсифицировали выборы», — заявил президент.

В Конституции США есть 22-я поправка, которая ограничивает число избраний одного человека на пост президента двумя сроками.

Ранее Трамп выразил надежду, что следующим американским лидером станет представитель Республиканской партии. По его словам, там есть достойные люди, которые найдут хорошего кандидата.