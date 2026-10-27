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    Удар по фальсификаторам. Трамп пообещал озолотить информаторов

    Дональд Трамп пообещал $1 млн за информацию о фальсификациях на выборах в США

    Фото: РИА «Новости»

    Президент США Дональд Трамп объявил о готовности выплатить вознаграждение в размере миллиона долларов каждому, кто предоставит информацию о фальсификациях на американских выборах. Об этом политик написал в Truth Social.

    Главное условие получения денег — реальный результат. Деньги переведут информатору только после того, как по предоставленным им данным виновных арестуют и осудят.

    Из сообщения Трампа следует, что предложение распространяется как на прошлые избирательные кампании, так и на промежуточные выборы в конгресс США, они состоятся в ноябре 2026 года.

    Кто будет выплачивать информаторам по миллиону долларов, политик не уточнил.

    Промежуточные выборы в США проходят в середине четырехлетнего президентского срока, они крайне важны. Переизбирают весь состав палаты представителей и треть сената.

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