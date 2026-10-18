Страшная давка на фестивале стоила жизни 17 людям в Индии

Минимум 17 человек погибли в давке на празднике в Калькутте

По меньшей мере 17 человек погибли в массовой давке на религиозном фестивале в индийском городе Калькутта. Детали происшествия привело Reuters .

Мероприятие было посвящено индуистскому празднику Дурга-пуджа. Столпотворение спровоцировал обычный ливень — тысячи людей бросились в одном направлении в попытке укрыться от дождя.

Ситуацию усугубило невнятное объявление по громкой связи, вызвавшее суматоху в плотном потоке людей, которые начали падать друг на друга. Среди прочих погибла семилетняя девочка, госпитализировать пришлось еще 25 человек.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал произошедшее трагедией. Он сообщил, что региональные власти уже оказывают экстренную помощь семьям пострадавших.

Из-за отсутствия жесткого контроля за многотысячными потоками людей и проблем с безопасностью подобные инциденты в Индии происходят регулярно.

Два года назад в штате Уттар-Прадеш во время собрания индуистов в давке погиб 121 человек. В 2025 году на другом религиозном фестивале и также в давке умерли 30 индийцев.