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    Страшная давка на фестивале стоила жизни 17 людям в Индии

    Минимум 17 человек погибли в давке на празднике в Калькутте

    Фото: РИА «Новости»

    По меньшей мере 17 человек погибли в массовой давке на религиозном фестивале в индийском городе Калькутта. Детали происшествия привело Reuters

    Мероприятие было посвящено индуистскому празднику Дурга-пуджа. Столпотворение спровоцировал обычный ливень — тысячи людей бросились в одном направлении в попытке укрыться от дождя. 

    Ситуацию усугубило невнятное объявление по громкой связи, вызвавшее суматоху в плотном потоке людей, которые начали падать друг на друга. Среди прочих погибла семилетняя девочка, госпитализировать пришлось еще 25 человек. 

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал произошедшее трагедией. Он сообщил, что региональные власти уже оказывают экстренную помощь семьям пострадавших.

    Из-за отсутствия жесткого контроля за многотысячными потоками людей и проблем с безопасностью подобные инциденты в Индии происходят регулярно.

    Два года назад в штате Уттар-Прадеш во время собрания индуистов в давке погиб 121 человек. В 2025 году на другом религиозном фестивале и также в давке умерли 30 индийцев.