Дмитриев подарил Мелании Трамп рисунок эвакуированной из Алешек девочки

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев вручил первой леди США Мелании Трамп рисунок 11-летней девочки, эвакуированной из Алешек в Херсонской области в Туапсе. Об этом он сообщил в соцсети X , опубликовав фото с церемонии.

На рисунке видны сердечки и слова на английском языке I love Melania («Я люблю Меланию»). На листе бумаги также вклеено фото с изображением самой девочки, держащей в руках свой рисунок.

Дмитриев при вручении рисунка поблагодарил первую леди США за помощь в проведении гуманитарной миссии в Алешках.

«Мелания, вы спасли и тронули сердца стольких людей. В знак признательности мы хотели бы преподнести вам небольшой подарок: рисунок 11-летней девочки из Алешек, которая решила остаться со своей семьей в России, в Туапсе», — сказал глава РФПИ.

Он добавил, что послание от детей затмевает любое дипломатическое заявление, которое только можно сделать. Дмитриев также поблагодарил супругу Трампа за ее невероятную гуманитарную работу.

Ранее Мелания Трамп попросила Дмитриева передать президенту России Владимиру Путину личное послание от ее имени.