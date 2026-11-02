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    Лантратова заявила, что гуманитарная миссия в Алешках официально завершилась

    Лантратова сообщила о завершении гуманитарной миссии в Алешках

    Фото: РИА «Новости»

    Гуманитарная миссия в Алешках официально завершилась в ночь на 2 ноября. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».

    По ее словам, завершающий этап переговоров с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом прошел в Гомеле. Там стороны подписали соглашение на русском и украинском языках, где зафиксировали все этапы операции.

    Лантратова отметила, что режим тишины действовал с 04:00 27 октября до 23:59 1 ноября. Самым сложным и важным процессом стало его соблюдение.

    «В этот момент начались очень серьезные работы по разминированию дорог для того, чтобы наша гуманитарная колонна смогла проехать», — заключила она.

    Ранее первая леди США Мелания Трамп выразила надежду на то, что гуманитарная операция в Алешках станет отправной точкой на пути к долгосрочному перемирию на Украине.

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