Лантратова заявила, что гуманитарная миссия в Алешках официально завершилась

Гуманитарная миссия в Алешках официально завершилась в ночь на 2 ноября. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».

По ее словам, завершающий этап переговоров с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом прошел в Гомеле. Там стороны подписали соглашение на русском и украинском языках, где зафиксировали все этапы операции.

Лантратова отметила, что режим тишины действовал с 04:00 27 октября до 23:59 1 ноября. Самым сложным и важным процессом стало его соблюдение.

«В этот момент начались очень серьезные работы по разминированию дорог для того, чтобы наша гуманитарная колонна смогла проехать», — заключила она.

Ранее первая леди США Мелания Трамп выразила надежду на то, что гуманитарная операция в Алешках станет отправной точкой на пути к долгосрочному перемирию на Украине.