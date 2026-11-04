Песков назвал участников делегации России для встречи с Меланией Трамп

Песков: Россию на встрече с Меланией Трамп представят Лантратова и Дмитриев

Уполномоченный по правам человека при президенте России Яна Лантратова и глава РФПИ Кирилл Дмитриев отправятся в Вашингтон на встречу с первой леди США Меланией Трамп. Как сообщило РИА «Новости» , об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что встреча в Белом доме пройдет в ближайший четверг, 5 ноября.

«Мы надеемся, там будет Кирилл Дмитриев, но главное, там будет, насколько я понимаю, Яна Лантратова, если она успеет добраться», — заявил Песков.

Представитель Кремля пояснил, что не у всех сопровождающих российского омбудсмена есть американские визы.

«Если логистика вся срастется, то будет Яна Лантратова и Кирилл Дмитриев», — пояснил он.

В минувший вторник, 3 ноября, пресс-служба Белого дома объявила, что первая леди США Мелания Трамп проведет встречу с представителями России и Украины.

Там подчеркнули, что это новая дипломатическая инициатива после успешной гуманитарной миссии в городе Алешки Херсонской области, которой Мелания Трамп посвятит свою речь.