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    Песков назвал участников делегации России для встречи с Меланией Трамп

    Песков: Россию на встрече с Меланией Трамп представят Лантратова и Дмитриев

    Фото: РИА «Новости»

    Уполномоченный по правам человека при президенте России Яна Лантратова и глава РФПИ Кирилл Дмитриев отправятся в Вашингтон на встречу с первой леди США Меланией Трамп. Как сообщило РИА «Новости», об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

    Он подчеркнул, что встреча в Белом доме пройдет в ближайший четверг, 5 ноября.

    «Мы надеемся, там будет Кирилл Дмитриев, но главное, там будет, насколько я понимаю, Яна Лантратова, если она успеет добраться», — заявил Песков.

    Представитель Кремля пояснил, что не у всех сопровождающих российского омбудсмена есть американские визы.

    «Если логистика вся срастется, то будет Яна Лантратова и Кирилл Дмитриев», — пояснил он.

    В минувший вторник, 3 ноября, пресс-служба Белого дома объявила, что первая леди США Мелания Трамп проведет встречу с представителями России и Украины.

    Там подчеркнули, что это новая дипломатическая инициатива после успешной гуманитарной миссии в городе Алешки Херсонской области, которой Мелания Трамп посвятит свою речь.

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