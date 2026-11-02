Лантратова рассказала о планах новых гуманитарных конвоев после Алешек

Уполномоченные по правам человека России и Украины Яна Лантратова и Дмитрий Лубинец договорились об организации новых гуманитарных конвоев для жителей населенных пунктов на линии боевого соприкосновения. Об этом на пресс-конференции по итогам гуманитарной миссии в Алешках заявила российский омбудсмен в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».

Она пояснила, что к соглашению с украинским коллегой пришла во время записи обращения к первой леди США Мелании Трамп, которая стала инициатором и координатором гуманитарной миссии в Херсонской области.

«Договорились организовать регулярные, ежемесячные, как минимум ежемесячные, подобные миссии по передаче гуманитарной помощи в Алешки», — заявила Лантратова.

Омбудсмен добавила, что также в рамках совместной работы пройдет оценка ситуации в других населенных пунктах, которые находятся рядом с Алешками для поставки новых гуманитарных грузов после первого привоза.

В ходе пресс-конференции уполномоченный по правам человека при президенте России Яна Лантратова отметила, что стороны выполнили все свои обязательства по обеспечению режима тишины во время гуманитарной миссии в Алешках. Она подчеркнула, что все прошло в штатном режиме и никаких инцидентов не зафиксировали.