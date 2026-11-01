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    В Москве пройдет пресс-конференция Яны Лантратовой по итогам поездки в Алешки

    Фото: РИА «Новости»

    Пресс-конференция уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой, посвященная результатам гуманитарной миссии в Алешках, состоится 2 ноября. Мероприятие начнется в 12:30 в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».

    Лантратова подведет итоги поездки, расскажет о проделанной гуманитарной работе и помощи, которую удалось оказать местным жителям.

    За ходом пресс-конференции можно будет следить в прямом эфире.

    Накануне Лантратова сообщила в своем телеграм-канале о завершении гуманитарной миссии. По ее словам, жителям доставили продукты, лекарства, топливо и предметы первой необходимости. Желающим помогли выехать в Россию или на Украину.

    Лантратова также поблагодарила первую леди США Меланию Трамп за содействие в организации миссии и сообщила о договоренности с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом продолжить гуманитарную работу.

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