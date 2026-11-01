В Москве пройдет пресс-конференция Яны Лантратовой по итогам поездки в Алешки

Пресс-конференция уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой, посвященная результатам гуманитарной миссии в Алешках, состоится 2 ноября. Мероприятие начнется в 12:30 в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» .

Лантратова подведет итоги поездки, расскажет о проделанной гуманитарной работе и помощи, которую удалось оказать местным жителям.

За ходом пресс-конференции можно будет следить в прямом эфире.

Накануне Лантратова сообщила в своем телеграм-канале о завершении гуманитарной миссии. По ее словам, жителям доставили продукты, лекарства, топливо и предметы первой необходимости. Желающим помогли выехать в Россию или на Украину.

Лантратова также поблагодарила первую леди США Меланию Трамп за содействие в организации миссии и сообщила о договоренности с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом продолжить гуманитарную работу.