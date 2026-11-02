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    Лантратова заявила, что гуманитарный конвой в Алешки формировался по потребностям местных жителей

    Лантратова: гуманитарный конвой в Алешки формировался по потребностям местных

    Фото: РИА «Новости»

    Гуманитарный конвой в Алешки формировали по нуждам местных. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».

    В укомплектовании конвоя участвовали представители бизнеса и организации, например, банка ПСБ и Российского Красного Креста.

    По словам Лантратовой, данные о потребностях собрали в том числе благодаря сотрудникам городской больницы.

    «Мы понимали, что нужны продукты питания, медицинские препараты, средства гигиены, топливо и другие вещи. Все это было сформировано и закуплено», — отметила уполномоченный по правам человека в РФ.

    Ранее Лантратова заявила, что гуманитарная миссия в Алешках официально завершилась. Первая леди США Мелания Трамп выразила надежду на то, что эта операция станет отправной точкой на пути к долгосрочному перемирию на Украине.

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