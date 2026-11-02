Лантратова: гуманитарный конвой в Алешки формировался по потребностям местных

Гуманитарный конвой в Алешки формировали по нуждам местных. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».

В укомплектовании конвоя участвовали представители бизнеса и организации, например, банка ПСБ и Российского Красного Креста.

По словам Лантратовой, данные о потребностях собрали в том числе благодаря сотрудникам городской больницы.

«Мы понимали, что нужны продукты питания, медицинские препараты, средства гигиены, топливо и другие вещи. Все это было сформировано и закуплено», — отметила уполномоченный по правам человека в РФ.

Ранее Лантратова заявила, что гуманитарная миссия в Алешках официально завершилась. Первая леди США Мелания Трамп выразила надежду на то, что эта операция станет отправной точкой на пути к долгосрочному перемирию на Украине.