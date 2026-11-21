Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев высмеял извинения глава Минобороны ФРГ Бориса Писториуса перед замминистра обороны США по политическим вопросам Элбриджем Колби про удары Украины по территории РФ. В соцсети X он напомнил про вассала и хозяина.

«Хорошо — вассал не должен спорить с господином», — написал он.

Дмитриев прокомментировал публикацию издания Politico. Один из комментаторов отметил под его постом, что вассалы извиняются, а хозяева устанавливают правила.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус извинился перед замглавы Пентагона Элбриджем Колби за то, что назвал глупой его критику ударов ВСУ по российской территории.