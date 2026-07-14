Европа помнит свою историю и знает, чем заканчивается капитуляция. С таким заявлением по итогам заседания «коалиции желающих» выступил президент Франции Эммануэль Макрон. Трансляцию его выступления вело издание в эфире Clash Report в социальной сети X .

Макрон подчеркнул, что европейским странам необходимо продолжить военную поддержку Украины, чтобы в будущем не столкнуться с боевыми действиями на своей территории.

«История нашего континента показала, какой ценой обходится капитуляция. Мы не совершим эту ошибку снова», — заявил президент Франции

В начале июля министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что конфликт на Украине перешел в решающую фазу и это время нужно использовать для увеличения финансовой и военной поддержки киевского режима.