Европейские лидеры по-прежнему следуют курсу, который мешает урегулированию украинского конфликта, несмотря на мирные предложения американского лидера Дональда Трампа и администрации Белого дома. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X .

«В то время как Трамп и его команда стремятся к миру на Украине, европейские поджигатели [конфликта], как и следовало ожидать, разжигают [конфликт]», — написал он.

Так Дмитриев прокомментировал пост агентства Reuters о том, что ФРГ и Великобритания отказались поддерживать позицию заместителя главы Пентагона по политическим вопросам Элбриджа Колби, который раскритиковал атаки ВСУ на нефтяную инфраструктуру России.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос урегулирования украинского конфликта связан с безопасностью в Европе.